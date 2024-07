Unabomber, slitta l’udienza del 14 ottobre

GUARDA IL SERVIZIO DI VITA. Slitterà a data da destinarsi l’udienza prevista per il prossimo 14 ottobre davanti al gip di Trieste per la vicenda di Unabomber, lo sconosciuto che fra il 1994 e 2007 ha seminato trappole esplosive e feriti in tutto il Nordest.

E’ una conseguenza della decisione dello stesso gip, Luigi Dainotti, di concedere una proroga di novanta giorni per il deposito della perizia che è stata disposta in seguito alla decisione di riaprire le indagini per effettuare ulteriori accertamenti basati su speciali e nuove tecnologie a disposizione degli investigatori.

La perizia – ha appreso Telefriuli – deve essere depositata entro il prossimo 26 ottobre. Lo ha comunicato lo stesso gip Dainotti agli avvocati difensori delle persone indagate nell’inchiesta dopo la sua riapertura.

Fra gli accertamenti previsti ci sono i test per escludere eventuali contaminazioni da parte degli investigatori e dei custodi dei reperti.

I prelievi per le analisi del dna hanno riguardato 21 persone, residenti nelle province di Udine, Pordenone e Treviso, alle quali è stato chiesto di sottoporsi ai test in maniera spontanea. Altre undici sono state invece indagate nell’ambito dell’incidente probatorio, disposto dal gip per confrontare i loro dna con le tracce genetiche presenti sui reperti.