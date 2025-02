Unabomber, slitta l’udienza e scatta la prescrizione per i risarcimenti

Il gip del Tribunale di Trieste, Luigi Dainotti, ha rinviato al prossimo 15 settembre l’udienza nell’ambito dell’inchiesta bis su Unabomber, il misterioso attentatore che tra il 1994 e il 2007 ha disseminato di bombe il Nordest causando il ferimento, anche grave, di numerose persone, fra le quali alcuni bambini.

Il rinvio farà scattare la prescrizione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dalle vittime di tutti gli attentati del 2005, l’ultimo dei quali risalente al 9 luglio.

A questo punto della lunga e complessa vicenda resta una sola possibilità di risarcimento, quella che potrebbe eventualmente chiedere un infermiere di Mestre, che all’epoca dei fatti aveva 28 anni e rimase ferito nell’ultimo attentato con conseguenze per le persone, 6 maggio 2006 a Porto Santa Margherita di Caorle, quando scoppiò un ordigno nascosto sotto il tappo di una bottiglia contenente un messaggio.

Nei giorni scorsi, lo stesso gip, per la quarta volta, aveva concesso una proroga dei termini per il deposito della super perizia decisa per verificare la presenza di eventuali tracce di Dna sui reperti recuperati dopo gli attentati. La nuova scadenza è quella del prossimo 24 maggio.