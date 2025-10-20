Unabomber, Zornitta: ho contato i giorni che mi separavano da oggi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Da quando mi sono sottoposto al test del dna, due anni fa, considerati i precedenti che ho subito e che mi hanno rovinato la vita, ho contato i giorni che mi separavano da oggi». Sono le parole di Elvo Zornitta, finito per la seconda volta al centro dell’indagine per Unabomber. «La parola umanità resta sconosciuta anche in questa seconda inchiesta – prosegue Zornitta – ci hanno fatto soffrire 18 mesi in più del lecito, ma si rendono conto che dietro le inchieste ci sono delle persone con le loro famiglie?».

La protesta dell’ingegnere friulano è legata all’allungamento dei tempi della perizia in quanto i tecnici, una volta scagionati gli 11 indagati, hanno chiesto di allargare la platea allungando quindi i tempi dell’indagine che formalmente ancora non è chiusa in quanto deve essere ancora depositata dalla Procura la richiesta di archiviazione.