Under 19, insulti razzisti a Corno, indaga la Procura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non si è conclusa con il 2-2 decretato dal campo la gara di Under19 regionali tra Corno e Muggia che si è disputata sabato 8 marzo. Il giudice sportivo, letti gli atti di gara, ha chiesto l’intervento della Procura Federale affinchè indaghi sulle affermazioni di un calciatore della squadra ospite che, dopo essere stato espulso dall’arbitro, ha rivelato allo stesso di essere stato provocato da un insulto di stampo razzista proveniente dagli spalti. La gara, molto combattuta in campo, è stata al centro di un clima rovente anche sugli spalti dove, secondo quanto ha immediatamente riferito sui social la società rivierasca, all’indirizzo dei suoi giocatori sarebbero piovute provocazioni definite ‘oltre il limite’. Il giudice sportivo, non potendo avere contezza di quanto riferito dal calciatore, ha ritenuto necessario l’interessamento della Procura Federale a cui ha chiesto di procedere con le indagini che ritiene opportune non solo per appurare la sussistenza del fatto narrato dal calciatore, ma anche, se possibile, di individuare di quale delle due società sia sostenitore il tifoso autore dell’espressione. Il Giudice Sportivo si riserva quindi ogni eventuale provvedimento al riguardo.