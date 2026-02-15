Un’energica UEB Cividale batte con autorevolezza Cremona 76-58

Il sabato sera del “PalaGesteco” dice che a tre giorni dalle rispettive sconfitte infrasettimanali, la UEB Cividale ha recuperato meglio le energie rispetto alla JuVi Cremona. I ducali si mettono alle spalle la delusione patita contro Pesaro, battono i lombardi per 76-58, divario di 18 punti che equivale alle prestazione offensiva di Leonardo Marangon.

Il top scorer delle Eagles sblocca la partita dopo due interi minuti dominati dall’imprecisione, seguiti dal dominio friulano a rimbalzo difensivo.

Dopo un primo quarto dal punteggio basso, terminato 12 a 10, con i soli Allen e Bartoli a referto per gli ospiti, il numero 13 gialloblu si conferma apripista, inaugurando la sfida nel tiro da tre punti, ed esaltando il pubblico con atletismo, canestri e assist illuminanti, che lanciano il primo allungo cividalese, griffato anche dalle finalizzazioni di pura tecnica e talento di Ferrari.

Panni e Allen tengono viva la partita, che giunge a metà percorso sul 34-27, ma al rientro sul parquet la squadra di Pillastrini allunga il divario grazie a Berti, dominante nel pitturato, Costi e Mastellari equilibratori del gioco e Cesana prezioso finalizzatore.

Le energie e le percentuali di Cremona calano, quelle di Cividale no, che si porta a distanza di sicurezza, fino al massimo vantaggio di 23 punti, firmato dal primo canestro nella categoria del giovanissimo Matteo Natali.

Vince la UEB, che sale a quota 34 in classifica, riportandosi temporaneamente a -2 lunghezze dal primato.