venerdì 29 Agosto 2025
Cronaca
Il dipartimento di Ingegneria promuove film, laboratori e incontri

UniTs avvia un ciclo di incontri pubblici sul cambiamento climatico

Vianelli: tramite dialogo con i cittadini possiamo conoscerne i bisogni
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Film, dibattiti e laboratori con al centro il cambiamento climatico che passa per la mobilità sostenibile, la transizione energetica e la progettazione di ambienti urbani più confortevoli. La facoltà di ingegnera e architettura dell'università di Trieste ha organizzato a partire dal 3 settembre una serie di appuntamenti intitolato "Let's change! Il clima sta cambiando". Donata Vianelli, neo rettrice dell'Ateneo ha spiegato che «Questo progetto va oltre la divulgazione e vuole creare un incontro con il territorio. Tramite il dialogo può nascere l'ascolto dei bisogni della cittadinanza e quindi uno stimolo da parte nostra a sviluppare nuove ricerche e a creare futuro».

Secondo i promotori negli ultimi decenni a Trieste gli effetti del cambiamento si sono fatti sempre più tangibili con impatti negativi su ecosistemi terrestri e marini ed eventi meteorologici estremi come allagamenti e ondate di calore stanno causando danni sempre più significativi al territorio. L'iniziativa si svilupperà a Trieste fino ai primi mesi del 2026 secondo un calendario che sarà progressivamente aggiornato. Elena Marchegiani, docente e promotrice dell'iniziativa spiega che «l'obiettivo è offrire una discussione aperta su studi e riflessioni dei ricercatori scientifici».

