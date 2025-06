UniTs, Generali e Modefinance alleati per creare una nuova figura professionale

Esperto in modellistica per le valutazioni dei rischi legati al cambiamento climatico e delle correlazioni con il mercato finanziario. È questa la nuova figura professionale che deve nascere dall’accordo quindicinale stipulato tra l’Università di Trieste, Generali e Modefinance, società del gruppo TeamSystem e spin-off di UniTs.

Il corso verrà inserito nel contesto della laurea magistrale in Fisica e l’obiettivo è aggiungere una nuova posizione di docenza e una borsa di dottorato in fisica sul tema. Il rettore Roberto Di Lenarda ha evidenziato come «la nascita di questo percorso formativo è l’esempio migliore del livello di innovatività e aderenza alle esigenze del mercato del lavoro delle nostre lauree magistrali».

Carlo Ferraresi, Group Chief Risk Officer di Generali, ha aggiunto: «Questa iniziativa non è semplicemente un accordo accademico, ma la concretizzazione di una visione condivisa: costruire le competenze del futuro per affrontare una delle sfide più complesse e urgenti del nostro tempo». Infine Valentino Pediroda, Co-Founder e AD di Modefinance si è detto orgoglioso di avviare questa collaborazione, che «mira a formare una nuova figura professionale altamente qualificata e dal profilo multidisciplinare».