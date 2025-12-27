UniTs nell’olimpo delle università italiane

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’università di Trieste è tra le cinque che hanno ottenuto il giudizio massimo da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Unitamente all’ateneo giuliano ci sono Pavia, Unimore, Politecnico di Torino e Bocconi.

La rettrice Donata Vianelli si è detta orgogliosa «È un giudizio terzo e oggettivo che guarda al complesso delle nostre attività: didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale, attività assistenziale in ambito sanitario, risorse e servizi. È il riconoscimento della qualità di un lavoro di squadra che ha coinvolto tutta la comunità universitaria».

Nel rapporto finale dell’Agenzia, l’Università di Trieste ottiene la valutazione massima nell’86,7% dei punti di attenzione, 20 su 23, rispetto a un massimo del 78,3%, 18 su 23, finora registrato dagli altri atenei collocati nella medesima fascia di giudizio.