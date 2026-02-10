UniUd si potenzia a Gorizia con un nuovo corso di laurea

Lo spunto è arrivato dall’esperienza di Go2025, sul solco del quale l’Università degli Studi di Udine ha scelto di dare vita ad una nuova opportunità per gli studenti proprio nella sua sede del capoluogo isontino. Il corso di laurea magistrale biennale in “Cittadinanza, Istituzioni e Politiche Europee” si sposta infatti da Udine a Gorizia e potenzia così le proposte dell’ateneo udinese sul territorio transfrontaliero strutturando ulteriormente anche la collaborazione con le Università di Nova Gorica e Trieste sottoscritta nello scorso giugno.

RETTORE

Fondamentale per gli studenti viene ritenuta la possibilità di respirare l’aria di un territorio plurilingue come quello goriziano, e vivere da vicino come operino le istituzioni locali.

ZIBERNA

UniUd sta valutando inoltre anche l’integrazione del Master Erasmus Mundus Euroculture all’interno dell’offerta formativa connessa al corso magistrale.