Uniud, termina il mandato del rettore Pinton: martedì passaggio di consegne

Si avvicina il passaggio di consegne ai vertici dell’Università di Udine. Martedì prossimo, infatti, il rettore Roberto Pinton concluderà i sei anni del suo mandato. Per fare un rendiconto delle attività svolte, dei risultati raggiunti e dello stato dell’arte dell’Ateneo, Pinton e il prorettore Andrea Cafarelli presenteranno il “Rapporto di fine mandato”, martedì alle 10.30, nel Salone d’onore di Palazzo Antonini Maseri.

Al termine degli interventi, si svolgerà il passaggio di testimone tra Pinton e il nuovo rettore dell’Università di Udine, Angelo Montanari, che da mercoledì 1° ottobre gli subentrerà nella carica.