Università degli studi di Udine, sfida tra i Magnifici candidati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine è in partenza la sfida per la conquista di Palazzo Antonini Maseri per i prossimi sei anni. L’ateneo friulano ha indetto le elezioni per la scelta del nuovo rettore, il decimo nella storia dell’Università fondata 47 anni fa su iniziativa popolare. I ‘Magnifici aspiranti’ potranno presentare la propria candidatura da venerdì 17 gennaio al 12 marzo. Pinton (eletto al terzo turno nel 2019 con 326 preferenze) terminerà i suoi 6 anni di mandato il 30 settembre. Con l’approvazione della Riforma Gelmini nel 2008, il rettore ha sì un mandato più lungo (non più di tre anni), ma non è rinnovabile.

Quattro i nomi dei possibili candidati che circolano al momento. Tutti ufficiosi. Il primo è quello dell’informatico Angelo Montanari, prorettore vicario all’inizio del mandato di Pinton. Il secondo è quello del collega – sempre ordinario di informatica – Gian Luca Foresti, noto per i suoi progetti nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e del Machine e Deep Learning. La terza candidatura potrebbe essere quella del professore di Patologia generale e immunologia Carlo Ennio Michele Pucillo. Dal settore umanistico, infine, il possibile quarto profilo, ovvero quello di Fabiana Fusco, direttrice del Dipartimento di lingue e letterature.

Le votazioni si svolgeranno in modalità elettronica il 19 marzo, il 2 e 9 aprile. Eventualmente il 16 aprile si terrà il ballottaggio. Per essere eletti bisogna raggiungere la maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Nella seconda e terza votazione il quorum dei voti esprimibili si abbassa al 40%.

Circa 1200 gli elettori. Ma attenzione: in ambito accademico il motto ‘Uno vale uno’ non vale. Le preferenze del personale dirigente e tecnico-amministrativo, infatti, valgono solo il 12% rispetto a quelle di ricercatori e professori ordinari e associati.