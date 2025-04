Università di Udine, Angelo Montanari è il nuovo rettore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Angelo Montanari è il nuovo rettore dell’Università di Udine. Si è tenuta oggi la seconda votazione che lo vedeva in sfida con Fabiana Fusco. Il risultato di 329 -206 con 32 schede bianche è stato validato dalla Commissione elettorale centrale. Il nuovo rettore succederà a Roberto Pinton, in carica fino al 30 settembre. Si insedierà il primo ottobre, guiderà l’università per sei anni, fino al 30 settembre 2031, e non sarà rieleggibile. Ascoltiamo nell’intervista subito dopo la proclamazione.