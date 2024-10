Università e Regione bocciano la cancellazione del test di ingresso a Medicina: problemi logistici importanti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non più un test di selezione ma la possibilità di proseguire gli studi dopo il primo anno e in base ai voti. Il governo con il ministro dell’Università Anna Maria Bernini ha annunciato la novità che dovrebbe riguardare la facoltà di medicina. Una decisione che non convince i rettore con Roberto Pinton dell’Università di Udine che pone il problema logistico visto che gli attuali spazi sono già saturi, «La proposta più interessante – aggiunge – potrebbe essere preparare le persone fin dalle superiori, ma anche in questo caso non è chiaro come si dovrebbe attuare questa ipotesi di lavoro». Anche la Regione con l’assessore Alessia Rosolen, ha qualche perplessità sulla nuova formula.