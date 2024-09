Università: Rosolen, nel 2024 già 50 milioni per residenze studenti

“Questi nuovi 12 alloggi, per complessivi 13 posti letto destinati a residenza universitaria riservata a dottorandi e ricercatori, si inseriscono in un programma della Regione attuato con grande concretezza per accompagnare e favorire quei percorsi di eccellenza che qualificano l’offerta di altissima formazione del Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale all’Università Alessia Rosolen intervenendo nel corso dell’inaugurazione della residenza universitaria di via Gozzi intitolata a Renzo Piccini, presidente della Fondazione CRTrieste dal 1994 al 2002. Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, dopo aver ringraziato l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis) e la Fondazione CRTrieste nella persona del suo presidente Massimo Paniccia per aver finanziato la realizzazione dell’opera, ha ricordato l’impegno economico “record” della Regione nel 2024 – quantificabile complessivamente in 50 milioni di euro – per potenziare l’offerta abitativa studentesca in Friuli Venezia Giulia.

“Una testimonianza – ha aggiunto – di come l’Amministrazione punti a garantire soluzioni concrete alla necessità di alloggi da parte degli studenti fuori sede”. L’assessore si è poi soffermata sulla figura di Renzo Piccini, affermando che questa intitolazione rende merito a “un uomo che, con il suo percorso professionale, ha contribuito a costruire lo sviluppo di Trieste”. La nuova struttura di via Gozzi verrà gestita dall’Ardis. L’immobile si compone di tre piani e di un ammezzato, con due stanze per persone con disabilità, oltre a una cucina comune e una lavanderia attrezzata.