Dubbi sull’Università, Uniud in soccorso degli studenti

Il 3 (dalle 14) e 4 ottobre (dalle 9), ritorna all’Università di Udine “S.O.S. Uniud – Servizio orientamento e soluzioni”, l’iniziativa rivolta ai futuri studenti per aiutarli a sciogliere gli ultimi dubbi prima dell’iscrizione. A Palazzo di Toppo Wassermann a Udine (via Gemona 92), lo staff Orientamento dell’Ateneo affiancherà gli studenti nella scelta del percorso e nelle procedure da seguire.

Nel dettaglio, giovedì 3 ottobre, alle 14, incontro dal titolo “Ripensare o rimodulare la scelta: l’importanza della flessibilità” con il servizio psicologico di Ateneo. Il workshop, dedicato in particolare a chi aveva optato per un corso a numero chiuso rimanendo escluso dalle graduatorie, fa riflettere sull’opportunità che un cambiamento di prospettiva e percorso può offrire agli studenti. Di seguito e fino alle 18 gli studenti per effettuare tutte le procedure di immatricolazione e riduzione tasse potranno usufruire del supporto del personale specializzato nell’orientamento.

Venerdì 4 ottobre, dalle 9, sessione dedicata alle procedure guidate, sempre con il supporto degli orientatori dell’Ateneo.

Ai partecipanti è consigliato portare con sé in una chiavetta Usb contenente: codice fiscale (pdf), carta d’identità (pdf), foto tessera (in formato jpg), certificato di lingua o altro (pdf) ed eventuale certificato d’invalidità/Dsa (pdf).