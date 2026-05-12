Uno Bianca: i Carabinieri in casa di Gugliotta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ancora sviluppi nella vicenda di Pietro Gugliotta, il gregario della banda della Uno Bianca che si è tolto la vita lo scorso dicembre nella sua abitazione a Colle di Arba.

Oggi pomeriggio un intero reparto dei carabinieri è stato stato impegnato proprio nella casa di Gugliotta per una lunga serie di accertamenti e di rilievi.

Fra i militari vi erano anche i componenti delle unità dell’Arma specializzate in rilievi e investigazioni scientifiche.

Il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, ha escluso che l’attività investigativa sia stata commissionata dai magistrati della Procura friulana. “Si tratta – ha detto – di un’attività delegata da altre Procure di cui non abbiamo notizia”.

Gli accertamenti potrebbero essere stati disposti dalla Procura di Bologna che nelle settimane scorse ha avviato nuove indagini sulla banda della Uno Bianca, un gruppo criminale al quale sono attribuiti 24 omicidi e il ferimento di un centinaio di persone. Sempre nei giorni scorsi è trapelata l’indiscrezione secondo la quale i pm bolognesi hanno deciso di acquisire i risultati degli accertamenti relativi alla morte di Gugliotta, archiviata dalla Procura di Pordenone come suicidio. Quel decesso – ha detto ieri Montrone – non ha anomalie.

Del suicidio di Gugliotta non si è saputo nulla per mesi. L’uomo, che aveva 65 anni, era stato condannato a vent’anni per rapine nel Riminese e per il supporto logistico alla banda della Uno Bianca, ma non per gli omicidi. In Friuli si era costruito una nuova vita, lavorando in una cooperativa di reinserimento degli ex detenuti fino alla pensione, un anno fa.