Uno Bianca: suicida in Friuli un gregario della banda

Si è impiccato nella sua casa a Colle d’Arba, in provincia di Pordenone, Pietro Gugliotta, ex agente di polizia e gregario della banda della Uno Bianca.Aveva 65 anni ed era stato condannato a vent’anni per rapine nel Riminese e per il supporto logistico alla banda, ma non per gli omicidi.In Friuli si era costruito una nuova vita, lavorando in una cooperativa di reinserimento degli ex detenuti fino alla pensione, un anno fa.

Del suicidio, avvenuto lo scorso gennaio, hanno riferito i quotidiani ‘La Repubblica’ e ‘Corriere della Sera’.

Non avrebbe lasciato nessun biglietto e, a quanto riportato dai quotidiani, non sarebbero emersi segnali che avrebbero lasciato presagire un gesto simile.

La notizia del suicidio non era trapelata fino a ora. A seguito della morte, nell’abitazione di Gugliotta era giunta la Polizia Scientifica. L’uomo, viene sottolineato ancora, sapeva della nuova indagine aperta dalla Procura di Bologna sui crimini della banda – che fece 24 morti e oltre 100 feriti – e aveva accennato alla possibilità di essere convocato dai magistrati, ma nessuna citazione formale era arrivata né a lui né al suo legale.