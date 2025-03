Uno gira con l’auto sequestrata, l’altro con patente falsa: 2 stranieri nei guai

Guia per due stranieri, trovati alla guida di due vetture senza i documenti in regola. Il primo conducente è stato fermato in viale Leopardi, a bordo di un mezzo con targa tedesca. Alla richiesta di esibire la patente, l’automobilista ha fornito una patente di guida rilasciata dallo Stato della Georgia risultata falsa, più volte esibita durante i controlli. Per l’uomo è scattata una sanzione di 5 mila euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo e il deferimento per contraffazione.

Il secondo conducente multato è un maliano, trovato in viale Trieste al volante di una vettura su cui gravava un sequestro amministrativo per mancata assicurazione auto. Per lui sono scattate una denuncia per falsità ideologica, una sanzione di 2mila euro e la confisca del veicolo.