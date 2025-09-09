Un’unica legge per commercio e turismo: Friuli Venezia Giulia all’avanguardia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Friuli Venezia Giulia è pronto a dotarsi del nuovo Codice del commercio e del turismo che punta a rivoluzionare il settore. Dopo il passaggio in giunta regionale, il ddl ha incassato questa mattina il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, con i sindaci che lo hanno approvato all’unanimità.

La normativa unifica 14 leggi preesistenti in un solo testo di 143 articoli, semplificando drasticamente la burocrazia per le imprese. Uno dei suoi aspetti chiave è la riforma dell’urbanistica commerciale, che mira a incentivare le attività di prossimità con contributi specifici per i negozi che aprono nei centri storici, nei piccoli comuni o nelle aree più deboli. Una seconda novità riguarda invece la tassa di soggiorno.

“Viene estesa a tutti i comuni la possibilità di introdurla, lasciando alle singole amministrazioni la possibilità di stabilire l’importo della tassa e di avere più discrezionalità nella gestione delle risorse”, ha sottolineato l’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini. “I comuni potranno destinare agli investimenti fino al 50% delle risorse così ottenute”.

L’iniziativa ha ricevuto un forte apprezzamento. Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale di Confcommercio, ha definito la legge una “vera e propria best practice a livello nazionale”. “Non solo per la straordinaria operazione di semplificazione normativa, ma anche perché apre un argine importante contro i ‘contratti pirata’, premiando le imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Una scelta di civiltà che tutela imprese, lavoratori e consumatori.” Da Pozzo ha aggiunto che il modello del Friuli Venezia Giulia sarà presentato a Roma per ispirare anche altre regioni.