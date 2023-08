Uomo folgorato a Manzano, malore per una escursionista a Piancavallo

Un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una folgorazione. È successo negli spazi di una attività produttiva di Manzano. A dare l’allarme è stato un uomo che si trovava con lui in quel momento. Sul posto sono giunti gli equipaggi di un’ambulanza proveniente da Cividale del Friuli e l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo stabile e cosciente. Cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Palmanova, attivati per quanto di competenza dagli infermieri della Sores, insieme ai vigili del fuoco.

Una donna è stata soccorsa per un malore verosimilmente riconducibile alle alte temperature, mentre si trovava in un rifugio sopra il Piancavallo. Sul posto hanno operato gli equipaggi di un’ambulanza proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. La donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice giallo stabile e cosciente.

A Forcella Ratece, Tarvisio, zona Cave del Predil, il secondo elicottero sanitario del Friuli Venezia Giulia sta recuperando delle persone in difficoltà (tre adulti e un minore) a seguito del cedimento di un sentiero. Non ci sarebbero problematiche di tipo sanitario. Sul posto i volontari del soccorso alpino.

A Forni di Sopra a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura, per una fuoriuscita autonoma, sono stati inviati l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso. La persona è stata controllata sul posto dal personale medico infermieristico e ha rifiutato il trasporto in ospedale.