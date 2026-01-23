Inseguito ad alta velocità e bloccato dopo aver forzato un posto di blocco

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Tolmezzo (UD) in collaborazione con i colleghi di Palmanova (UD) hanno arrestato K.L., 62enne friulano, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Trieste per cui deve scontare 12 anni di reclusione per furto in abitazione, rapina, spaccio e detenzione di armi.

Il provvedimento, esecutivo nel 2024, era stato differito perché il K.L., tramite il suo legale, aveva dimostrato di essere colpito da una grave infermità incompatibile con il regime carcerario. L’attività dei Carabinieri di Tolmezzo e Palmanova ha permesso di dimostrare che l’uomo, a dispetto dei problemi di salute lamentati, in realtà in diverse occasioni era stato notato mentre guidava la propria autovettura, camminava agevolmente mentre portava la propria compagna a fare shopping, consumava bevande all’esterno di bar e in seguito maneggiava con vigore la sedia a rotelle su cui poi veniva trasportato. Addirittura, nell’agosto scorso, assieme ad altre due persone – in corso di identificazione – effettuava un furto all’interno di un camper parcheggiato in zona Pineta di Osoppo.

Grazie alle attività svolte dai Carabinieri, l’Ufficio di Sorveglianza di Trieste ha revocato il provvedimento di sospensione dell’ordine di carcerazione di 12 anni, rendendolo eseguibile i primi giorni di gennaio.

Il K.L., saputo del provvedimento, si è reso irreperibile fino a stamane quando, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Tolmezzo assieme a quelli di Palmanova, dopo un lungo inseguimento per le vie del centro di Gonars lo hanno bloccato. Nel tentativo di evitare la cattura, aveva perso il controllo dell’autovettura guidando a tutta velocità per poi perdere il controllo del mezzo e uscire fuori strada. L’uomo rimasto illeso, è stato trasportato in Ospedale per accertare le sue condizioni fisiche e successivamente portato nella Casa Circondariale di Udine.