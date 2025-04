Uomo in mutande sbarra una strada a Cervignano del Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Singolare episodio ieri mattina a Cervignano del Friuli, dove per diversi minuti è stata bloccata la circolazione lungo viale della Stazione. A impedire il passaggio dei mezzi lungo la strada che conduce alla Stazione dei treni è stato un giovane straniero in mutande, in apparente stato di agitazione. L’uomo, forse a seguito di una lite familiare, ha posizionato 5 bidoni dell’immondizia in mezzo alla strada, impedendo il transito di auto e corriere corriere in arrivo. Dopo la segnalazione da parte di alcuni automobilisti, sul posto sono giunti gli uomini della Polizia locale, che hanno portato la situazione alla normalità.