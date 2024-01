Uomo investito sulle strisce a Cormons: è grave

Versa in gravi condizioni un anziano investito sulle strisce pedonali a Cormons, lungo viale Friuli, una strada a senso unico che porta in Piazza Libertà. Vittima dell’incidente un settantenne residente in paese, colpito mentre portava a mano la sua bicicletta. A travolgerlo, poco prima delle 14, una vettura proveniente da via Pietro Zorutti, alla cui guida c’era un compaesano del ferito.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari, giunti con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Il 70enne è stato dapprima stabilizzato, dopodiché è stato trasportato in volo all’ospedale di Udine in condizioni giudicate serie. Fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri della stazione locale.