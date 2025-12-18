Uomo sbranato dai suoi cani a Resia

Tragedia a Resia. Un uomo di 66 anni è stato trovato morto in località Tigo 1, sbranato dai suoi stessi cani. L’emergenza è scattata verso le 12, quando un passante ha lanciato la richiesta di aiuto dopo aver osservato attraverso una finestra 4 cani di grossa taglia avventarsi con morsi sul corpo privo di vita di un residente.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sanitari e i carabinieri, oltre che l’unità dei cinovigili. Ancora non è chiaro se il friulano sia stato ucciso dalla furia dei 4 zampe o se sia morto di morte naturale e solo in un secondo momento sbranato dai suoi stessi cani, affamati dopo giorni di digiuno.

Articolo in aggiornamento.