Uomo trovato morto in un casolare abbandonato a Maniago

Un uomo di origini africane è stato trovato senza vita, oggi pomeriggio, nella periferia di Maniago, all'interno di una casa cantoniera lungo la tratta ferroviaria. La salma, in avanzato stato di decomposizione, è stata scoperta dagli agenti della polizia locale impegnati in un'attività di controllo del territorio e, in particolare, delle aree disabitate. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri.

I primi accertamenti, effettuati dal medico legale Antonello Cirnelli, hanno escluso che possa essersi trattato di morte violenta. La causa del decesso potrebbe essere riconducibile ad un’intossicazione de monossido di carbonio per un fuoco che l’uomo ha acceso all’interno della casa cantoniera dove, a quanto pare, aveva predisposto un bivacco dove trascorrere la notte. Un giaciglio di fortuna, insomma. Al momento non è possibile stabilire il periodo del decesso. Sarà l’autopsia, disposta dalla Procura di Pordenone, ad chiarire le cause della morte.