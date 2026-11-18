Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Chiopris-Viscone nella tarda serata di martedì 17 novembre. L’ipotesi è che il friulano, classe 1966, sia rimasto intossicato dal monossido di carbonio sprigionato da una stufa a gas.

Il personale sanitario inviato dalla Sores è intervenuto attorno alle 22 e ha constatato il decesso. Durante il sopralluogo i vigili del fuoco hanno trovato una stufa a cannoncino collegata a una bombola di gas. L’abitazione è stata posta sotto sequestro. I carabinieri della stazione di San Giovanni al Natisone stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Palmanova. A chiarire la causa della morte sarà l’autopsia disposta dal pubblico ministero Andrea Gondolo della Procura di Udine.