Urla contro la moglie in spiaggia, ammonimento per un turista in ferie a Lignano

Un turista straniero in vacanza a Lignano Sabbiadoro è stato ammonito per comportamenti molesti dal Questore di Udine. Il provvedimento è scattato a seguito della segnalazione di alcuni bagnanti che ieri mattina hanno notato l’uomo urlare e tenere un comportamento violento nei confronti di una donna che lo accompagnava, poi risultata essere la moglie. Dopo la segnalazione alle forze dell’ordine, nell’ufficio spiaggia sono intervenuti alcuni agenti di Polizia, ma il turista ha continuato ad avere un comportamento aggressivo anche nei confronti degli operatori in divisa.

L’ammonimento emesso nei confronti del villeggiante, cui faranno seguito altre misure di natura giudiziaria, si inserisce nella corposa attività di prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura udinese e che nei primi 7 mesi del 2024 ha portato all’emissione di 35 ammonimenti per stalking e violenza domestica, 34 DASPO, 49 fogli di via obbligatorio, 21 avvisi orali, 10 divieti di avvicinamento a esercizi pubblici e 5 divieti di accesso a aree urbane.