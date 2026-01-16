Urla nella notte, a fuoco un appartamento

«Aiuto, al fuoco». Le urla disperate di una donna nella notte hanno immediatamente richiamato l’attenzione di un vicino di casa, facendo scattare l’allarme. È così che, intorno alle 23 di ieri, sono intervenuti i soccorsi per un incendio divampato in un appartamento di via Comugne, a Morsano al Tagliamento.

Un vicino di casa, richiamato dalle urla della proprietaria dell’abitazione, ha tentato un primo intervento per contenere le fiamme. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, con due mezzi, che hanno completato lo spegnimento evitando la propagazione dell’incendio al resto dello stabile.

Tutti gli occupanti dell’edificio erano già riusciti a mettersi in salvo autonomamente. Cinque persone sono state affidate al personale sanitario per accertamenti legati a un possibile stato di intossicazione o shock. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Pordenone hanno effettuato i rilievi. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse intorno all’1.30.