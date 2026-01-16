  • Aiello del Friuli
venerdì 16 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Schianto tra auto e moto, 17enne elitrasportato
Sconti carburante, come cambia il sistema dal primo febbraio
Flavio, l’eroe: “Tra fumo e fiamme ho salvato Rosalba”
Alto impatto, controlli di polizia a Udine, Cividale e Tolmezzo
Incendio nell’appartamento, quattro intossicati
Via a nuovo servizio Dragon MSC, Porto Trieste è nella ‘rotazione’
Poste Italiane Top Employer per il settimo anno consecutivo
Fondazione Fincantieri lancia una collana sulla storia della cantieristica italiana
Confagricoltura Fvg in piazza a Strasburgo contro l’accordo Mercosur
Urla nella notte, a fuoco un appartamento
Cronaca

Urla nella notte, a fuoco un appartamento

Incendio a Morsano al Tagliamento: cinque persone soccorse
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

«Aiuto, al fuoco». Le urla disperate di una donna nella notte hanno immediatamente richiamato l’attenzione di un vicino di casa, facendo scattare l’allarme. È così che, intorno alle 23 di ieri, sono intervenuti i soccorsi per un incendio divampato in un appartamento di via Comugne, a Morsano al Tagliamento.

Un vicino di casa, richiamato dalle urla della proprietaria dell’abitazione, ha tentato un primo intervento per contenere le fiamme. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, con due mezzi, che hanno completato lo spegnimento evitando la propagazione dell’incendio al resto dello stabile.

Tutti gli occupanti dell’edificio erano già riusciti a mettersi in salvo autonomamente. Cinque persone sono state affidate al personale sanitario per accertamenti legati a un possibile stato di intossicazione o shock. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Pordenone hanno effettuato i rilievi. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse intorno all’1.30.

