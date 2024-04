Urta il cordolo del marciapiede e cade in moto: muore dopo due giorni

Non ce l’ha fatta Alessandro Fabbro, il 50enne operaio di Tarcento che domenica mattina era rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Mazzini a Tarcento.

L’uomo, in sella alla propria moto, all’altezza del civico 46 aveva perso il controllo del mezzo. Dopo aver urtato il cordolo di un marciapiede, era finito fuori strada perdendo i sensi. Soccorso da una dottoressa che abita nelle vicinanze, l’uomo era stato condotto in ospedale a Udine in condizioni gravissime. Questa mattina è morto nel reparto di Terapia intensiva.

La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata messa a disposizione dei familiari.