Urtato da un’auto mentre cammina, anziano rovina a terra: è grave

Un anziano è stato urtato da una macchina, questa mattina, mentre stava camminando a Tricesimo. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe sbandato finendo per essere centrato da un’auto che stava transitando in quel momento.

L’impatto è stato violento, tant’è che l’uomo ha sbattuto violentemente il capo a terra. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: intubato, è stato condotto all’ospedale di Udine con l’ambulanza. Attivato anche l’elisoccorso. Ha riportato un trauma cranico con otorragia.