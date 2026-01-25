  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
domenica 25 Gennaio 2026
Uruguay, un mosaico per rinsaldare i legami con il Friuli

Alessandra Salvatori
Autore: Alessandra Salvatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Montevideo ha celebrato gli ottant'anni della Famèe Furlane con l'inaugurazione di un monumento in mosaico, realizzato come segno di riconoscenza alle terre uruguaiane che hanno accolto i friulani fin dalle prime ondate migratorie. L'opera, simbolo di integrazione e memoria condivisa, rappresenta il legame profondo tra la comunità friulana e la città di Montevideo, un ponte ideale costruito nel tempo grazie al contributo degli emigranti e delle generazioni successive.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il presidente dell'Ente Friuli nel Mondo Franco Iacop.

