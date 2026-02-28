Usa e Israele attaccano l’Iran, sale l’attenzione ad Aviano

Sale il livello di attenzione nella base militare di Aviano dopo l’attacco lanciato questa mattina da Stati Uniti ed Israele all’Iran.

L’allerta resta elevata a Bravo Plus, invariata rispetto a quella decisa lo scorso giugno dopo il primo bombardamento degli Usa nella Repubblica islamica.

Al momento – riferiscono dalla base di Aviano, sede del 31esimo Fighter Wing dell’aeronautica militare statunitense – non è previsto l’innalzamento dell’allerta al livello Charlie, ma stiamo monitorando attentamente l’evoluzione in Medio Oriente”.

La base di Aviano è considerata una un potenziale obiettivo simbolico da parte di gruppi terroristici.