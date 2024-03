Usa, Italia, Fvg: relazioni che si rafforzano

L’Italia, se è considerata una superpotenza indiscussa in ambito culturale, è invece in genere sottovalutata, nell’opinione pubblica, come partner geopolitico degli Stati Uniti. È dunque fondamentale che potenzi le relazioni pubbliche e operazioni di marketing strategico negli States, come fanno per esempio Francia o Inghilterra, per essere percepita realisticamente per il grande Paese che è, potenza anche a livello industriale, farmaceutico, manifatturiero e dunque geopolitico, per combattere stereotipi ancora vivi, ma fermi all’Italia della seconda guerra mondiale, per nulla rappresentativi della realtà. Robert Allegrini, presidente della National Italian American Foundation, è intervenuto nel secondo panel della mattinata di Open Dialogues, «da fan dell’Italia», spronando anche gli italiani a cambiare l’atteggiamento fortemente autocritico, fatto che contribuiscono a creare una percezione negativa dell’Italia nei contesti internazionali, «mentre avete infiniti motivi per essere orgogliosa di voi e del vostro Paese».

Nel secondo panel, anche il focus sulle relazioni economiche Fvg Usa. Innanzitutto con l’esperienza di Luigino Pozzo di Pmp Industries. «Noi definiamo Occidente e America come “mercato qualificato”, mentre l’Asia come “mercato tradizionale” – ha spiegato Pozzo –. L’America e l’Europa sono qualificati perché basano gli sviluppi futuri su crescita tecnologica e innovazione. Tutto quello che noi investiamo come aziende in innovazione lo vediamo riconosciuto, sono mercati che apprezzano. I mercati asiatici, dove siamo comunque presenti, sono invece più tradizionalisti, basati su lotta dei costi, competizione fondata su riduzione dei prezzi e dei costi nella filiera produttiva. Dunque sono due mercati molto diversi, in cui ci siamo in modo flessibile e differenziato. Nell’esperienza Pmp – ha aggiunto –, ci poniamo come azienda internazionale, pronta a cogliere tutte opportunità del mondo, ma siamo prevalentemente azienda specialistica e tecnologica, per proporre prodotti innovativi che abbiano attrattiva sui mercati qualificati. Per noi gli Usa sono dunque un’opportunità, e sappiamo che innanzitutto noi dobbiamo avere prodotti tecnologicamente avanzati da proporre in quel mercato». Lydia Alessio-Vernì (Regione Fvg) ha poi spiegato il percorso di accreditamento della Regione Fvg negli States. Gli investimenti diretti esteri dall’Area Ocse, ha detto la dirigente, sono aumentati del 47% dal prepandemia, e su questi flussi gli Usa sono una delle più grandi fonti. In termini di attrazione degli investimenti la situazione è dunque molto favorevole. Se da un lato sono un mercato interessante, dall’altro il Fvg ha storicamente grande propensione all’export, una posizione strategica e logistica uniche. Gli Investimenti diretti esteri e le relazioni economiche risultano dunque rilevanti. Il Fvg si sta dunque impegnando a essere attrattivo per il mercato statunitense, dove si sta anche lavorando per far conoscere il “prodotto Fvg”, sempre più proposto come destinazione privilegiata, anche a livello turistico. A livello economico sono inoltre state avviate relazioni di grande valore e prospettiva con il Mit di Boston e in Virginia con agenzie di sviluppo delle imprese, che in modo molto positivo stanno guardando al Fvg.