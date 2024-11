Vittoria Trump: Serracchiani, da oggi l’Europa sarà più sola

“Gli elettori di Trump hanno dato una sberla a una leadership e a un governo che sentivano lontani e che li ha delusi. Le dimensioni e lo spessore della sua vittoria sono di per sé significativi. Dunque non commettiamo l’errore di cercare giustificazioni in fattori esterni alla dinamica del dialogo che Trump e i suoi hanno saputo mantenere e rafforzare con strati estesi e differenziati di popolazione”. Lo scrive sui suoi social la deputata Debora Serracchiani, della segreteria nazionale del Pd, commentando l’esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Chiarito che “nelle condizioni date Harris ha fatto il possibile”, Serracchiani scrive che “c’è un malessere profondo e crescente di classi sociali, in Usa, in Europa, in Italia, che percepiscono il rischio di impoverire, che non credono alle istituzioni e si sentono mettere ai margini delle decisioni, che vedono nei flussi migratori un pericolo epocale, nel globalismo una sciagura”.

“A noi sta imparare la lezione o ignorarla – riflette la deputata dem – continuare a coltivare l’orto sicuro delle nostre certezze valoriali o fare i conti con le asprezze, le incertezze e i bisogni di persone in carne e ossa che misurano i soldi, cui dell’Europa, della Russia o della Cina importa poco o nulla”.

“Da oggi l’Europa sarà più sola e – continua Serracchiani – la sinistra europea ancora di più. E quello che farà l’Europa conterà più di quello che temiamo possa fare Trump: ci hanno dato le chiavi di casa e ci hanno detto arrangiatevi. Oggi possiamo decidere di diventare rapidamente adulti, affrontare i temi scomodi che muovono le masse, offrire una proposta alternativa e convincente. Oppure possiamo rassegnarci pensosamente ad accompagnare un declino delle democrazie occidentali il cui sentiero – conclude la deputata – sembra già tracciato”.