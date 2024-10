Usava auto di servizio, Telepass e buoni carburante per scopi personali: denunciato dipendente pubblico

Usava le auto di servizio, faceva rifornimento con i buoni carburante aziendali e usava il Telepass della società per scopi personali. Per questo motivo, un dipendente di un’azienda pubblica di Trieste è stato denunciato alla Procura della Repubblica per truffa aggravata e peculato.

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Trieste, sono partite da una segnalazione interna e hanno portato alla luce un sistema di abusi che avrebbe visto il dipendente utilizzare ripetutamente le risorse aziendali per esigenze private. Dall’analisi della documentazione e attraverso confronti incrociati tra testimonianze e registri interni, gli inquirenti hanno ricostruito i movimenti sospetti: l’uomo usava l’auto aziendale anche durante le ferie, applicava il Telepass della società a un veicolo privato e utilizzava i buoni carburante destinati all’azienda per rifornire la propria macchina personale.

In diverse occasioni, inoltre, il dipendente avrebbe inoltre richiesto permessi per missioni di servizio mai effettuate, giustificandole con appuntamenti fittizi e contatti inesistenti, aumentando così il proprio monte ore e i relativi rimborsi.

Conclusa l’indagine, le fiamme gialle hanno deferito il dipendente alla Procura e l’azienda ha già risolto il contratto di lavoro. Il caso è considerato emblematico della costante lotta contro l’uso improprio delle risorse pubbliche, a tutela dell’efficienza e della trasparenza nella gestione dei beni comuni.