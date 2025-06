Uscita Afds Udine, il presidente Fidas FVG Anselmi: “Notizia che non aiuta dono”

“L’uscita della Afds Udine dalla Fidas è una brutta notizia. Ci possono essere idee diverse, ma sono cose che vanno risolte con la discussione”. E’ il commento di Paolo Anselmi, presidente regionale della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, all’indomani del voto con cui l’Afds della provincia di Udine ha scelto di abbandonare la Fidas. La decisione è stata presa in Assemblea dai referenti delle 193 sezioni, che raccolgono 51mila donatori iscritti, con 130 voti favorevoli e 100 contrari. Tre mesi fa le dimissioni dell’ex presidente Afds Roberto Flora, al quale è subentrata Manuela Nardon, uscito in aperta polemica con la Federazione.

“Crediamo nella validità della Federazione – ha detto Anselmi – sia a livello nazionale , sia a quello regionale. Essere in Fidas non significa perdere l’autonomia. Al contrario, significa essere presenti in un contesto grazie al quale si può contare di più. Notizie come questa, inoltre, non aiutano l’avvicinamento di nuovi donatori e quelli che già donano – continua – potrebbero perdere un po’ la passione. Specie se pone il problema economico, l’ultimo da considerare”.

Il riferimento è agli 80 centesimi che la Fidas riceve a donazione e che le hanno consentito di ottenere dalla sola Afds Udine tra i 28mila e i 30mila euro all’anno. Cifre ricordate ieri dalla neo presidente dell’Afds friulana al termine della votazione.

“Udine – prosegue il numero uno della Fidas regionale – era pienamente coinvolta nella Federazione nazionale, visto che Flora ne era vicepresidente. Ora nella Federazione regionale restano quattro associazioni (Gorizia, Pordenone, Carnia e Torviscosa). Prossimamente ci ritroveremo per analizzare alla situazione. In futuro saremo ancora più decisi e coesi nel lavorare assieme in Regione”, conclude.