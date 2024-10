Uscita dalla scuola Marconi: auto dei genitori in divieto nonostante un enorme parcheggio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Macchine posteggiate sulla pista ciclabile, altre sui marciapiedi o in prossimità di un dosso e delle strisce pedonali. Il tutto davanti a due bei cartelli che vietano il transito, la sosta è la fermata in determinati orari, ovvero quelli di ingresso e uscita scolastica. È la situazione che si verifica quotidianamente in via Torino, davanti alla scuola media Marconi di Udine. Una sosta selvaggia che diventa ancora più indisciplinata e caotica nei giorni di pioggia. Qui, però, diversamente da piazza Garibaldi, non c’è la scusa della mancanza di posteggi perché a pochi metri dall’istituto c’è un ampio piazzale fornito di circa 200 posti auto.

Ma si sa, la fretta e la comodità sono cattive consigliere, e spesso invitano nonni e genitori a posteggiare la macchina il più possibile vicino all’uscita del figlio o del nipote, il tutto in barba alle regole. Il problema da risolvere, quindi, è un altro.

“Servono cultura, eduzione ma anche dissuasione”, spiega a Telefriuli il preside Leonardo Primus lanciando un messaggio alle mamme e ai papà dei suoi allievi. Il dirigente dell’Istituto Comprensivo 6 di Udine da un paio di anni, con alcuni rappresentanti dei genitori, si sta battendo per mettere in sicurezza l’ingresso e l’uscita dei suoi ragazzi. Le ipotesi al vaglio sono al momento due: il posizionamento di una sbarra o l’impiego di qualche nonno vigile.

“I genitori devono comprendere che non rispettando i divieti mettono a repentaglio la vita dei nostri ragazzi. Serve pensare più da comunità – rimarca il dirigente – che a se stessi”.

Ma una soluzione forse ancora più semplice è quella che indica Carolina Zanier, madre di uno degli studenti della Marconi: ovvero posteggiare regolarmente l’auto e fare qualche metro in più a piedi.

Ma a levarsi in difesa degli spazi prospicienti alle scuole cittadini è anche la voce di ‘Priorità alla scuola’, che da anni si batte per la mobilità lenta scolastica e per mettere in sicurezza gli ingressi degli istituti. Priorità alla scuola – spiega il portavoce Giovanni Duca – considera il cambiamento effettuato alla Manzoni come un’esperienza apripista, da avviare in tutti i contesti scolastici cittadini, sia a Paderno che alla Fermi, alla Tiepolo o alla Ellero.