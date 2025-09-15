  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 15 Settembre 2025
Cronaca
Condanna da parte della Rai

Usigrai: “Aggredito un nostro collega a manifestazione anti-armi di Ronchi”

Redazione
Autore: Redazione

Il sindacato Usigrai, assieme al Cdr del Tgr Friuli Venezia Giulia e della redazione di lingua italiana della stessa sede regionale Rai, esprimono “la massima solidarietà al collega Maurizio Mervar” per quella che viene definita “un’aggressione nel corso della manifestazione davanti allo stabilimento Leonardo di Ronchi dei Legionari nel pomeriggio di sabato 13 settembre”. Secondo quanto denuncia il sindacato, “un gruppo di una decina di persone lo ha accerchiato, bloccato fisicamente e insultato per diversi minuti, accusandolo di essere “un giornalista servo del sionismo”. Mervar era lì, da solo con telecamera e microfono, semplicemente a fare il suo lavoro e a esercitare il diritto di cronaca. L’azione di questa sparuta minoranza del corteo – continua Usigrai – gli ha impedito di testimoniare i momenti conclusivi della manifestazione, compresi i comizi finali. Stigmatizziamo quanto accaduto e ci auguriamo che gli autori dell’intimidazione siano identificati e che la giustizia faccia il suo corso”.  Condanna per l’episodio viene espresso anche dalla Rai. Espressioni di solidarietà bipartisan al giornalista sono state manifestate nelle ultime ore da parte di diversi esponenti politici.

