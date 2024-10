Si rovescia la minestra addosso, ustionata una bimba di 16 mesi

Attimi di paura, questa sera, a Saletto di Morsano al Tagliamento per una bambina di 16 mesi che, per cause da accertare, con della minestra bollente, cadutale addosso, si è provocata ustioni a viso, braccia e torace.La piccola era in casa con i genitori, gli stessi che, capita la gravità della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi.Sul posto sono giunti un’ambulanza insieme all’elisoccorso. La bambina, dopo essere stata inizialmente visitata al pronto soccorso dell’ospedale di San Vito al Tagliamento, è stata condotta al Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita.