V Commissione regionale fa il punto su Go 2025

Un percorso di sculture e arte lungo i quattro chilometri e mezzo di circuiti ciclopedonali dell'appena rinnovato parco della Valletta del Corno. E' uno dei progetti in essere illustrati dal sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna alla V Commissione consiliare regionale, presieduta da Diego Bernardis, svoltosi questa mattina nel municipio del capoluogo isontino. Il primo cittadino goriziano ha illustrato non solo l'elenco di investimenti fatti, a partire proprio dai 21 milioni di euro di messa in sicurezza idrogeologica della cosiddetta Central Park cittadina lungo il torrente Corno, ma anche quelli che saranno i lavori ancora in calendario per il futuro, in un 2025 che vedrà ancora più di 500 eventi correlati alla Capitale europea della Cultura.