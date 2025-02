Va fuori strada con l’auto tra Capriva e Mossa, muore a 30 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una tragedia ha sconvolto la Destra Isonzo nella serata di ieri. Un trentenne residente in località Zegla a Cormons, Mickey Cucit, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale occorso qualche minuto prima delle 19 a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, sulla strada regionale Go 27 B del Preval all’incrocio tra i Comuni di Capriva, San Floriano, Mossa e Cormons: il giovane era al volante della propria auto quando per cause al vaglio dei Carabinieri ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Cucit è morto sul colpo. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, molto conosciuto nella zona per la propria passione per la musica e per le sue molteplici attività nel mondo dell’associazionismo. Cucit lavorava come funzionario ad Arpa Fvg, realtà scossa dal dolore in queste ore: “Lo ricordiamo – sottolinea l’ente – con affetto e stima per l’impegno e la passione con cui quotidianamente svolgeva il proprio lavoro sul territorio. Mickey ha sempre avuto un sorriso per ognuno di noi”. Lo sgomento della comunità di Cormons viene rappresentato dal sindaco Roberto Felcaro: “Esprimiamo il nostro cordoglio – evidenzia – e facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia”.