Vacanze di Natale, traffico da bollino rosso in autostrada

In vista delle vacanze di Natale, il traffico sulla rete di Autostrade Alto Adriatico sarà intenso, in particolare lungo l’A4 Venezia-Trieste, in uscita dall’Italia. Secondo le stime della concessionaria, la chiusura delle scuole e il rientro dei lavoratori e dei mezzi commerciali verso il Centro Est Europa comporteranno un maggior afflusso dei transiti a partire da domani pomeriggio. Il traffico sarà da bollino rosso e si riverserà in particolare sulla barriera di Trieste Lisert, dove potrebbero verificarsi code e rallentamenti. Situazione simile prevista per sabato 20. Sabato 3 gennaio, in concomitanza con il rientro dei primi lavoratori stranieri verso il Nord Italia e con l’inizio dei saldi, è previsto traffico sostenuto (bollino giallo) in A4 su entrambe le direttrici.