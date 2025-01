Vacanze sulla neve, Sappada tra le preferite

Anche Sappada si è rivelata una delle mete preferite da famiglie e turisti per trascorrere alcuni giorni sulla neve in questi 15 giorni di festività. Grazie anche alle belle giornate di sole, la prima parte della stagione turistica ha soddisfato appieno gli operatori. “Le presenze superano quelle registrate negli anni scorsi, che già erano in aumento esponenziale”, commenta l’assessore al turismo e vicesindaco, Silvio Fauner, soddisfatto per la sinergia trovata con la Regione, il consorzio turistico e le associazioni locali.