Vaga in pigiama al freddo a Tolmezzo, 92enne salvato da Polizia

Vagava in pigiama, con temperature molto basse, nell'area dell'autostazione di Tolmezzo. Il suo camminare da solo e smarrito ha subito attirato l'attenzione degli agenti della squadra volante del locale Commissariato, impegnati in normali attività di controllo del territorio. Ed è così che si è evitato il peggio e che il 92enne è stato riaccompagnato alla casa di riposo dalla quale si era allontanato in un momento di confusione.

Il fatto è successo il 9 gennaio. Provvidenziale è stato l’intervento dei poliziotti, che avvicinato l’anziano, hanno provato a chiedergli perché si trovasse lì. Non ricevendo risposta, hanno ipotizzato che si fosse allontanato da una struttura sanitaria del territorio. Lo hanno fatto subito salire in auto, perché potesse stare al caldo, e nel frattempo hanno verificato che effettivamente il 92enne si era uscito da una casa di riposo della zona, riuscendo a far perdere le proprie tracce. E’ stato così riaccompagnato nella struttura, la cui responsabile ha ringraziato il Questore di Udine e si è complimentata per il fondamentale e tempestivo intervento del personale di Polizia, che ha garantito il lieto fine alla vicenda.