Vaiolo delle scimmie, due casi in regione

Il vaiolo delle scimmie è arrivato in Italia. Dei 9 casi rilevati nel Paese, 2 sono stati riscontrati in Friuli Venezia Giulia e 6 in Veneto. Ma il ministero della Salute rassicura: “La situazione è sotto controllo”. L’Italia rafforza dunque la vigilanza sull’infezione che a Nordest sembra corriere più velocemente che altrove: otto casi su nove sono stati riscontrati nelle due regioni più a est, con un nono in Lombardia. E dopo che l’Oms ha dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale, anche l’Ecdc lancia l’allerta in ambito europeo. Il vaiolo delle scimmie si trasmette tra esseri umani principalmente attraverso il contatto con lesioni cutanee o con oggetti contaminati come lenzuola, vestiti o biancheria da bagno, attraverso rapporti sessuali o attraverso goccioline respiratorie in seguito ad un contatto prolungato. Riccardo Riccardi, assessore regionale alla Sanità ha annunciato: “Indicazioni alle Regioni arriveranno lunedì, come comunicato dal dipartimento del ministero. Siamo allertati e presenti per eventuali misure che potessero arrivare di attività legate alla sorveglianza. Ma stiamo parlando di una situazione sotto controllo – conclude Riccardi – non credo sia questione di fare allarmismi”.