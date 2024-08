Vaiolo delle scimmie, il ministero conferma: basso rischio di contagio in Europa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un rischio che va da basso a moderato e che dunque non dovrebbe destare troppo allarme. Il Ministero della Salute ha diramato la circolare relativa all’emergenza per il contagio Mpox, ovvero il cosiddetto Vaiolo delle Scimmie, nel aule vengono indicati i rischi ma anche fornite le direttive su come far fronte al contesto attuale. Ad agosto non sono stati riscontrati casi mentre dal primo gennaio a tutto luglio ne sono stati segnalati 65 mz nessuno legato al ceppo Clade, quello più contagioso trasmissibili anche per via aerea. I casi italiani fanno riferimento al ceppo che si contrae solamente con lo scambio di fluidi corporei. Il rischio di contagio è legato a chi viaggia nelle aree affette e hanno contratti stretti mentre viene definito basso per la popolazione europea. Il ministero ha comunque attivato il sito dedicato, con anche la pagina delle fake news, mentre ha invitato alla sensibilizzazione di medici e operatori sanitari. Strategica sarà inoltre l’informazione per i viaggiatori nelle aree a rischio e l’uso del vaccino che, come confermato dall’assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, in Friuli Venezia Giulia è disponibili in dosi adeguate. Nel caso di un contagio viene richiesto il contact tracing.