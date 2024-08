Vaiolo delle scimmie, Riccardi: al momento nessuna preoccupazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nessuna preoccupazione al momento. Il virus Mpox, noto anche come vaiolo delle scimmie, non è arrivato con la sua forma più contagiosa in Friuli Venezia Giulia. È attivo il monitoraggio della Regione e va detto che dal 2022 ci sono stati 17 casi di cui 4 dall’inizio dell’anno e tutti con la variante meno contagiosa quella trasmissibile solo con contatti fisici importanti.

Ci sono vaccini disponibili e possono essere richieste su consiglio del proprio medico di base che conosce le abitudini dei pazienti.