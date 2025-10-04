  • Aiello del Friuli
“Vajont dimenticato dall’Ue”, il 9 ottobre messaggio di cordoglio di Metsola

Per la prima volta dalla catastrofe del Vajont, l'Unione europea, attraverso un videomessaggio della presidente del Parlamento, Metsola, il 9 ottobre ricorderà quella tragedia
Alberto Comisso
Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’Unione europea ricorderà in via ufficiale il disastro del Vajont. Il 9 ottobre le popolazioni dei paesi colpiti dalla tragedia riceveranno un videomessaggio di cordoglio da parte del presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. L’attestazione di cordoglio sarà trasmessa a mezzogiorno al Sant’Antonio del Colomber, la chiesa di Erto e Casso che sorge tra i detriti del monte Toc, a pochi metri dalla diga. Poi alle 15 è prevista una replica al cimitero di Fortogna, a Longarone, dove riposano numerose delle vittime della catastrofe.

Metsola ha raccolto di buon grado l’invito dell’europarlamentare Cisint a non dimenticarsi del Vajont. “Era doveroso questo passaggio dopo 62 anni di formale assenza della Ue da qualsiasi commemorazione del disastro – ha spiegato la stessa Cisint -. In Metsola ho trovato una persona sensibile e attenta, che non ha mancato di ammettere la necessità di una maggior partecipazione della Ue a simili eventi”.

Meglio tardi che mai per l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Alessandro Ciriani.

E’ il concetto che ha espresso anche il sindaco di Vajont, Virginio Barzan, che ha commento la notizia con un pizzico di ironia: “Dell’Europa me ne ero quasi dimenticato. Tanto che alle celebrazioni del 9 ottobre ho esteso l’invito a prefetto, questore, vescovo e comandanti di carabinieri e guardia di finanza. Fa piacere, comunque, che dopo un silenzio assordante durato diversi lustri – argomenta – ora dal Parlamento europeo arrivi la vicinanza per una tragedia epocale”.

