Vajont piange Daniel, il giovane operaio che sognava in grande

GUARDA IL VIDEO Incredulità, sconcerto e tanta rabbia. Perché – è la frase che è stata ripetuta decine di volte – non si può morire sul posto di lavoro. A 22 anni. Daniel, persona socievole e ben integrata a Vajont, paesino di 1600 anime dove tutti, o quasi, si conoscono, non aveva nemmeno fatto in tempo a festeggiare, ieri, il suo compleanno. Aveva detto al padre, che lavorava con lui alla Stm, che si sarebbero trovati tutti in famiglia domenica.

Il papà aveva finito il turno pomeridiano, Daniel avrebbe dovuto fare la notte. Via Sciavalle, dove la famiglia Tafa, originaria dell’Albania viveva da una ventina d’anni, dopo essere arrivata a Vajont da Pinzano, questa mattina era un continuo viavai di amici e parenti. Incredulità, sgomento e dolore hanno spezzato una tranquilla mattina di fine marzo.

Anche il sindaco Virgilio Barzan si è recato in visita ai familiari.

Daniel, dopo aver frequentato l’Ipsia a Pordenone e poi quello a Maniago, aveva trovato impiego alla Stm. Era felice di quel lavoro e sognava in grande. Ma ieri notte il destino gli ha riservato un finale prematuro e tragico.