Val Colvera, accesso garantito a Frisanco con il nuovo ponte

“L’accesso alla Val Colvera resterà garantito anche durante le opere di riqualificazione del ponte tra le due gallerie”. A confermalo, oggi, è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante. L’esponente della giunta Fedriga era presente a Frisanco con il sindaco Sandro Rovedo e il prefetto di Pordenone Michele Lastella.

Attualmente soggetto a limitazioni per i mezzi pesanti, il ponte sarà oggetto di un intervento completo di demolizione e ricostruzione che lo renderà sicuro e funzionale alle esigenze del territorio. Ma la Val Colvera non resterà isolata.